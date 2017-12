Jon Bon Jovi neznáša drogy, verí však vínu

10. jan 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Americký spevák Jon Bon Jovi vraj neznáša drogy, pretože sa obáva, že by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho sexuálne výkony. Frontman skupiny Bon Jovi priznal, že sa neznámych substancií obáva a verí overenému vínu. "Vôbec nie som typ pre drogy. Mám rád víno a drogy som nikdy neskúšal. Nezaujíma ma to," povedal spevák. "Načo by som potreboval niečo, z čoho mi celú noc budú škrípať zuby a nedovolí mi to spať so ženou? Ja také veci nepotrebujem."