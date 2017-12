Nesúrodé duo nemá problém

Kiss Kiss Bang Bang (Kiss Kiss Bang Bang) * USA * 2005 * 103 min * Námet: Brett Halliday * Scenár a réžia: Shane Black * Kamera: Michael Barrett * Hudba: Scott Hardkiss, John Ottman * Hrajú: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, Corbin Bernsen

11. jan 2006 o 10:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Val Kilmer ako Gay a Robert Downey Jr. ako Harry vo filme Kiss Kiss Bang Bang. FOTO - CONTINENTAL FILM



, Dash Mihok, Larry Miller, Rockmond Dunbar * Premiéra v SR: 12. januára

Harry a Gay sú tak trochu kiss-kiss a trochu aj bang-bang. Sú to v podstate veselé a zábavné osoby, keď treba, pritvrdia, keď netreba, prejavia zasa svoju nehu až útlocit. Nepatria k sebe, sú úplne iní, iba na seba v jednej chvíli narazili. V tom je asi ten základný vtip.

Ich spoločný príbeh už toľko vtipu nemá. Nie je originálny ani špeciálne pohnutý, naopak, miestami je zdĺhavý a taký zamotaný, že sa vôbec nedá usledovať. Napriek tomu však dokáže zabaviť a dá sa naň pozerať. Je v ňom totiž nadhľad. Jemne, skoro nevinne paroduje Hollywood, hercov i filmy samotné. Dokonca spôsob rozprávania, ktorý sám používa.

Zosmiešnenie si najviac odskákala náhoda - obľúbený prvok remeselných scenáristov. V živote Harryho a Gaya zasahuje vlastne nonstop. Harry, inak dlhoročný kriminálnik, sa úplne náhodou dostane na filmový konkurz, vyhrá ho a na jednej párty sa náhodou zoznámi s rezervovaným Gayom, ktorý je inak náhodou gay. Obaja nečakanie narazia na Harmony, bývalú Harryho lásku, a Harmony je zhodou okolností súčasťou jedného hollywoodskeho kriminálneho činu. A potom to už beží - presne v štýle kiss-kiss-bang-bang.

Nič z toho sa pritom nestane bez sprievodu drsného čierneho humoru, niekedy vyslovene nechutného, niekedy nevkusného. Nesúrodé duo s tým nemá problém. Gayovi sedí k povahe a aj emocionálny Harry si po počiatočnej panike zvykol.

Napokon, prijať sa dajú aj obaja herci v hlavných úlohách. Hoci: už dlho nás unavovalo mediálne rozmazávanie drogových afér Downeyho Juniora a dávno sme už zabudli, či Val Kilmer je naozaj herec, alebo či o ňom len kedysi zvykli písať v Brave. Obaja svoje osobné nánosy celkom úspešne prekryli a svoje filmové postavy si ustrážili. Miestami pôsobia sebavedomo, miestami smiešne a dojímavo zároveň, čo je v akčnom filme celkom sympatická kombinácia. V krátkych zábleskoch to dokonca pripomína Butcha Cassidyho a Sundencea Kida, od ich kúzla to má však stále ďaleko. Na to by tento film potreboval ešte lepších hercov, viac strihu a tvorivých nápadov, nielen skúsenosti s náhodou.