Tmavé izby do duše Tracy Chapmanovej

11. jan 2006 o 11:00 PAVEL MALOVIČ(Autor je pesničkár a publicista)

Tracy Chapmanová spieva v programe televízie NBC Today v New York 26. septembra 2005. NBC sa s Warner Music Group pripojila k aktivitám mimovládnej organizácie Habitat for Humanity s cieľom postaviť minimálne 100 príbytkov pre obete hurikánov. FOTO - TASR/AP



Jedným z najzaujímavejších zjavov pesničkárskej scény posledného dvadsaťročia je určite nositeľka zamatovo hebkého, sýto znejúceho altu, americká speváčka, gitaristka a skladateľka Tracy Chapman. Netrpezlivo očakávaná najnovšia kolekcia jedenástich autorských piesní siedmeho štúdiového CD s názvom Where You Live potvrdzuje to, čo už naznačil ostatný komorný album Let It Rain (2002) - táto polyfunkčná osobnosť prekročila definitívne svoj debutový tieň.

Síce nikdy nebude oslovovať a omamovať milióny poslucháčov, na to sú jej pesničky príliš intímneho charakteru. Chapmanovej znepokojivo naliehavé výpovede o vnútorných stavoch súčasného sveta, volaní po akútnej nevyhnutnosti zmeny i milostných vzťahoch majú však rozsiahlu a pevnú poslucháčsku základňu. Jednoduché melodické motívy bez hitovej podliezavosti a pravdepodobne najsilnejšie texty doterajšej produkcie od roku 1988 (i keď možno už na hranici psychického sebatrýznenia), umocnené skvelou, prevažne akustickou inštrumentáciou (medzi kompatibilnými spoluhráčmi nájdeme napr. basgitaristu z Red Hot Chilli Peppers Flea) predstavujú výraznú ponuku pre ďalších potenciálnych obdivovateľov. Tento viacvrcholový album, zasahujúci až do najskrytejších kútov vnútorného života interpretky, za to určite stojí - patrí totiž medzi najsilnejšie produkty svetového folk - rocku.