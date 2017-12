Umelci žiadajú odvolanie ministra kultúry

BRATISLAVA - Viac ako 50 osobností kultúrneho života včera vyzvalo politikov, aby odvolali ministra kultúry Františka Tótha.

11. jan 2006 o 9:15 (zu, knm)

Vo výzve adresovanej prezidentovi, vláde aj parlamentu píšu, že minister "nechápe zmysel pôsobenia kultúrnych inštitúcií a kultúry vôbec" a že rezort kultúry nemôže byť "pokusným králikom v rukách agilného politika". Tóth patrí do skupiny Ľubomíra Lintnera, pôvodne bol v ANO.

Tóthovi okrem iného vyčítajú aj to, že činnosť ministerstva pod jeho vedením "sa vyznačuje ideologizáciou, prejavujúcou sa príklonom k vulgárne chápanému ekonomickému liberalizmu, podľa ktorého trh určuje, ako má vyzerať kultúra".

Hovorkyňa ministerstva Martina Pavlíková povedala, že minister na výzvu nebude reagovať, lebo "v nej nie je jediná konkrétna výhrada".

Lintnera výzva prekvapila, lebo Tóth vraj bojoval za svoj rezort. Námietka, že nemá politickú zodpovednosť, pretože reprezentuje nezávislých poslancov, je podľa Lintnera nepodstatná. "Prioritná je osobná zodpovednosť." Pripustil, že umelci sú silnou skupinou, ale nevyjadril sa, či ich tlak môže stáť Tótha kreslo.

Opozícia už uvažuje o pokuse Tótha odvolať. Podpredseda Smeru Dušan Čaplovič s názorom umelcov na Tótha, ktorý sa správa "ako slon v porceláne", súhlasí.

HZDS by podľa podpredsedu Milana Urbániho snahu o Tóthovo odvolanie podporilo, lebo sa "nenaplnili slová, s ktorými minister išiel do funkcie". Poslanec z SDKÚ Tomáš Galbavý si myslí, že Tóth je vo funkcii príliš krátko na to, aby mohol byť zodpovedný za všetko, čo sa mu kladie za vinu. Predpokladá, že koaliční poslanci sa za Tótha postavia.

Signatár výzvy Tono Popovič však dúfa, že politické reprezentácie sa budú správať zodpovedne. "Neviem, v ktorej rozvinutej európskej krajine by mohli ignorovať takýto reprezentatívny hlas kultúrnych osobností," povedal.

Tóth nastúpil vlani po ministrovi Rudolfovi Chmelovi, ktorý podľa Popoviča odišiel, lebo nechcel začať kultúre škodiť.

Herec Marián Slovák, jeden z podpísaných, povedal o Tóthovi, že "ani tento minister nepriniesol tú radikálnu zmenu, na ktorú ja osobne čakám od roku 1990". Herec Marián Geišberg vidí hlavný problém nielen v riešení kauzy SND, ale aj v celkovom prístupe pravicovej vlády ku kultúre. "Ak sme si zakladali štát, mali sme rátať s tým, že kultúra niečo stojí. Politici by mali v prvom rade porozmýšľať o tom, koľko dávajú na kultúru okolité štáty."

"Ťažko posúdiť, či je ešte účelné niekoho odvolávať pred voľbami," reagoval ďalší signatár spisovateľ Michal Hvorecký. Podľa neho však vzniká "chorobná situácia, keď akýsi úrad je oveľa významnejší ako umelecká komunita". Predstavoval by si, aby bolo ministerstvo riadené viac zdola, aby fungovalo ako akási servisná agentúra pre granty, a nie to, aby sa niečo bez argumentov zakazovalo, či rušilo.