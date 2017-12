Julia Roberts vraj príde nakrúcať do Prahy

11. jan 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 11. januára (SITA) - Najlepšie platená hollywoodska herečka Julia Roberts má podľa českých médií prísť nakrúcať do Prahy. Dnes o tom informoval český server idnes.cz s odvolaním na informácie rozhlasovej stanice Frekvence 1. Ako uvádza idnes.cz, malo by ísť o pripravovaný film Good Grief podľa predlohy spisovateľky Lolly Winston. V Hollywoode sa už približne pol roka šepká o tom, že by sa Julia mala na filmové plátna vrátiť ako hlavná postava filmu, ku ktorému scenár pripravuje držiteľ Pulitzerovej ceny za román Hodiny Michael Cunningham. Julia vraj nakrúcanie v metropole Českej republiky spomenula počas novinárskeho dňa v Miláne.