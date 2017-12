Vernisáž obrazov maliara Sancha v Dúbravke

BRATISLAVA 11. januára (SITA) - Vernisáž približne 30 obrazov s názvom Stručné dejiny paralelných svetov sa uskutoční v piatok o 17:00 v galérii Domu kultúry Dúbravka v Bratislave. Ako dnes pre agentúru ...

11. jan 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 11. januára (SITA) - Vernisáž približne 30 obrazov s názvom Stručné dejiny paralelných svetov sa uskutoční v piatok o 17:00 v galérii Domu kultúry Dúbravka v Bratislave. Ako dnes pre agentúru SITA uviedol autor s umeleckým menom Sancho, surrealistické olejomaľby odzrkadľujú pudové vlastnosti človeka. "Je to fantas aj magória. Návštevník by mal pri pohľade na tieto obrazy rozmýšľať nad psychoanalýzou človeka, nad jeho vnútorným svetom, nad mysterióznosťou či vierou," povedal maliar. Predajná výstava potrvá do 29. januára. Galéria je pre návštevníkom otvorená v stredu, piatok a sobotu od 17:00 do 19:00, v nedeľu od 10:00 do 13:00.