Angelina Jolie potvrdila tehotenstvo

BRATISLAVA 11. januára (SITA) - Herečka Angelina Jolie je tehotná. Ako informoval časopis People, povedala to istému pracovníkovi charity v meste Santo Domingo v Dominikánskej Republike. Herečkino tehotenstvo ...

11. jan 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 11. januára (SITA) - Herečka Angelina Jolie je tehotná. Ako informoval časopis People, povedala to istému pracovníkovi charity v meste Santo Domingo v Dominikánskej Republike. Herečkino tehotenstvo odvtedy potvrdili hovorcovia oboch hviezd. Bude to Angelinino prvé biologické dieťa, keďže si už adoptovala štvorročného Maddoxa z Kambodže a ročnú Zaharu z Etiópie. Jolie sa v rozhovore pre časopis People vyjadrila, že chce mať väčšiu rodinu, teda že pomýšľa na ďalšie adopcie. V súčasnosti je Angelina v Dominikánskej Republike, kde nakrúca film The Good Shepard s Mattom Damonom.

Brad Pitt, ktorý nedávno podnikol kroky potrebné k adopcii oboch Angelininých detí, už niekoľko rokov hovorí o svojej túžbe po deťoch. Podľa jej priateľov nebola Angelina nikdy šťastnejšia ako teraz. "Je to žena, ktorá si váži svoj vzťah s deťmi viac ako čokoľvek iné," povedal jeden z jej známy pre časopis People.

Brad Pitt nedávno zatelefonoval svojej bývalej manželke Jennifer Anistonovej, aby sa s ňou podelil o radosť z Angeliniho tehotenstva. Vraj nechcel, aby sa to Jennifer dozvedela z novín, tak jej to radšej povedal sám. Ako uvádza femalefirst.co.uk, Jennifer im popriala všetko dobré a zdravie pre dieťatko.