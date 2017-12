Stále len hra na plátne

12. jan 2006 o 12:00 ONDREJ STARINSKÝ(Autor je filmový publicista)

V prvom rade by som sa rád ospravedlnil všetkým znalcom počítačových hier. Hral som iba Dooma jednotku a dvojku. Pritom som si vždy naťukaním osvedčeného hesla "iddqd" zariadil nesmrteľnosť. Potom som už len bezhlavo kosil, čo mi prišlo do cesty a nikdy som nepátral po tom, odkiaľ hrdina tejto hry pochádza a po akej planéte sa to vlastne prechádza.

Podľa filmovej verzie sa hlavný hrdina volá John Grimm (s prezývkou Reaper). Je členom špeciálnej zásahovej jednotky. Od jeho rodiny ho oddelilo nešťastie na výskumnej kolónii na Marse. On odišiel na Zem, jeho sestra ostala. Keď sa na stanici začnú diať čudné veci, odhodlá sa vrátiť.

Ostatné je už americká akčná omáčka navarená v pražských ateliéroch. Je tu kúsok z Cameronových Votrelcov, niečo zo zombie filmov, štipka easternu. Avšak asi každý veľmi dobre vie, ako to dopadne, keď sa dáva všetkého "přiměřeně".

Akokoľvek sa Doom pokúša vyzerať ako film, stále je to v podstate len počítačová hra. Charaktery sú prázdne ako ich dialógy. Postavy sú buď dobré, alebo zlé. A tí, čo sú na pochybách, budú uistení mimozemskými slizkými červmi, ktoré vypľúvajú monštrá na svoje obete. Červy totiž v sebe nosia 24. chromozóm. Ten spôsobuje nepeknú mutáciu u "zlých" a nadľudské schopnosti u "dobrých".

Jediné zaujímavé, čo film ponúka, je niekoľko odkazov na svojho predchodcu. Pri prezývkach mužov zo zásahovej jednotky sa tvorcovia evidentne inšpirovali menami, ktoré si vymýšľali uhrovití teenageri, keď "drvili" Dooma po sieti (podľa dátumu narodenia Dave Callahana, jedného zo scenáristov, je to viac ako pravdepodobné). Podobne sa trojica Bartkowiak-Callahan-Strick pokúsila ulahodiť "počítačovým" divákom (ak v dnešnej dobe sťahovania a divixových filmov niekto z nich náhodou zablúdi do kina) napodobnením vizuálu hry.

Po znovuoživení Johna sérom obohateným o "náladový" 24. chromozóm sa na chvíľu pozeráme na dianie cez subjektívny pohľad hlavného hrdinu. K sekvencii už chýbala iba konzola alebo klávesnica v ruke a ilúzia by bola dokonalá.

Konzoly ani klávesnice však pred kinosálou nerozdávali. A tak som nemal na čom naťukať osvedčené "iddqd" a nemohol som si to zase raz zariadiť po svojom.

Doom (Doom) * USA * 2005 * Scenár: Dave Callaham, Wesley Strick * Réžia: Andrzej Bartkowiak * Kamera: Tony Pierce Roberts * Hudba: Clint Mansel * Hrajú: Karl Urban, Rosamund Pike, Deobia Oparei * Premiéra v SR: 12. január