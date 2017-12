Iggy Pop nie je na charitu

BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Legendárny rocker Iggy Pop vraj nemá rád spevákov ako Bono, pretože podľa neho sa svojimi charitatívnymi snahami snažia čo najviac nabaliť. Podľa speváka by ľudia, ktorí ...

12. jan 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Legendárny rocker Iggy Pop vraj nemá rád spevákov ako Bono, pretože podľa neho sa svojimi charitatívnymi snahami snažia čo najviac nabaliť. Podľa speváka by ľudia, ktorí to myslia so svetovým mierom a bojom proti hladu vážne, mali skoncovať so svojím bežným zamestnaním a venovať sa iba tomu. "Ľahšie uverím aktivistovi Greenpeace, ak robí iba to jediné. Myslím, robte pre Greenpeace, ak veríte Greenpeace," povedal spevák pre časopis Penthouse. "Sám som nikdy na charitu veľmi nebol, ale zopárkrát som prispel a hneď som videl druhú stránku veci. Ľudia hneď začali hovoriť o anjeloch a podobných veciach a to ja naozaj nemusím."