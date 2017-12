Julia Roberts sa na plátna vráti po boku Toma Hanksa

BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Julia Roberts by sa mala na plátna kín vrátiť po boku Toma Hanksa v dráme Charlie Wilson's War. Najlepšie platená hollywoodska herečka vraj rokuje s producentmi tohto filmu.

12. jan 2006 o 17:00 SITA

Julia sa naposledy v roku 2004 objavila vo filme Danyho dvanástka, kde stvárnila pomerne malú rolu a nakrúcania sa zúčastnila vo vysokom štádiu tehotenstva. Podľa servera empireonline.co.uk Pretty Woman o spolupráci rozprávala priamo s režisérom Mikeom Nicholsom.

Hanks oznámil už minulý rok, že by si rád zahral hlavnú postavu - texaského kongresmana Charlie Wilsona, ktorý zorganizoval tajné financovanie afganských rebelov vo vojne proti vtedajšiemu Sovietskemu zväzu. Ak ponuku prijme aj Julia Roberts, zahrá si texaskú dámu Joanne Herring, ktorá mala Wilsona presvedčiť, aby ďalej podporoval rebelov a poskytoval im finančnú i vojenskú pomoc, aby tak pomohli v boji proti komunistickému Sovietskemu zväzu. Scenár pripravuje Aaron Sorkin podľa knihy Georgea Crilea Charlie Wilson's War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History, ktorá vyšla v roku 2002.

Herečka zvažuje, že sa vráti pred filmové kamery a svoje deti - dvojičky Phinnaeusa a Hazel nechá na starosť opatrovateľke. Tridsaťsedemročná herečka otehotnela vďaka umelému oplodneniu a deti porodila v novembri 2004. Pôvodne chcela kariéru po pôrode prerušiť až na päť rokov, aby sa mohla naplno venovať deťom.