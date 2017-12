Joaquin Phoenix má problémy s randením

12. jan 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Hollywoodsky herec Joaquin Phoenix má problém nájsť si priateľku, pretože každá z jeho nápadníčok o ňom vždy všetko vie. Herec, ktorý koncom 90. rokov chodil s herečkou Liv Tyler, nemá rád, keď si sadne do podniku s dievčaťom, ktoré má kompletne naštudovaný jeho životopis, kým on o nej nevie absolútne nič. "Minule som išiel von s dievčaťom, ktoré mi z ničoho nič oznámilo, že je vegánka. Viem, že to povedala preto, že vie, že som vegán a aby sme mali niečo spoločné," povedal herec. "Stretávanie sa s ľuďmi je také nemotorné. Bežné otázky o rodine sa ma už nikto pýtať nemusí, všetci všetko vedia. Keby sa dali točiť filmy bez toho, aby som musel robiť rozhovory či fotiť fotky, hneď by som to tak robil."