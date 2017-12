George Clooney prezradil, ako má vyzerať žena jeho snov

BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Herec George Clooney prezradil, ako by mala vyzerať žena jeho snov. Podľa jeho slov by sa mala vedieť smiať ako Nicole Kidman, mala by mať osobnosť Julie Roberts, krásu ...

12. jan 2006 o 18:30 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Herec George Clooney prezradil, ako by mala vyzerať žena jeho snov. Podľa jeho slov by sa mala vedieť smiať ako Nicole Kidman, mala by mať osobnosť Julie Roberts, krásu Michelle Pfeiffer a ambície Jennifer Lopez. "Páči sa mi myšlienka, že by som mal nájsť ženu svojich snov. Ktovie, možno raz," povedal 44-ročný herec. Priznal, že má rád dámsku spoločnosť, ale zatiaľ sa nechystá usadiť. Najdôležitejšia je vraj pre neho práca, čo znamená, že všetky ostatné oblasti jeho života trpia. Práve preto podľa neho nefungovali jeho predchádzajúce vzťahy so ženami.