Budapešť

DIVADLÁ

13. jan 2006 o 0:00

Judit Hersko - Človek so sklenenými telami, 2001.

FOTO - WWW. LUDWIGMUSEUM.HU

Výstavu Práce na hrane / Feszített muvek, prinášajúcu výber z kolekcie Ludwigovho múzea, predĺžili do 20. februára. Výber predstavuje čerstvé práce a niekoľko známejších projektov zo starších výstav (Judit Hersko, Gusztáv Hámos Katja Pratschke, L. A. Raeven) ako aj nové akvizície múzea a niekoľko exponátov zapožičaných exkluzívne pre túto príležitosť - za účelom reprezentácie najnovších tendencií. Palác umení, Komor Marcell u. 1, info@ludwigmuseum.hu



BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

13. 1. A Szépség és a Szörnyeteg o 19.00

14. 1. A Szépség és a Szörnyeteg o 15.00 a 19.00

15. 1. Mozart! o 15.00 a 19.00

16. 1. Mozart! o 19.00

18. a 19. 1. Dr. BŚregér o 19.00

PESTI SZÍNHÁZ (PEŠTIANSKE DIVADLO)

13. 1. Szenvedély o 19.00

14. 1. Négy lába van a lónak, mégis megbotlik o 19.00

15. 1. A modell o 19.00

19. 1. Lila ákác o 19.00

ERKEL SZÍNHÁZ (DIVADLO ERKEL)

13. 1. A denevér o 18.00

14. 1. Rigoletto o 11.00

15. 1. A denevér o 17.00

18. 1. Norma o 19.00

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA KATONU)

13. - 15. 1. ElŚtte-utána o 19.00

16. 1. Koccanás o 19.00

17. 1. Troilus és Cressida o 19.00

18. 1. Ivanov o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

13. 1. Carmina Burana o 19.30

14. 1. Vangelis o 19.30

16. 1. Enigma o 19.30

17. 1. Mike Oldfield o 19.30

18. 1. Best of... o 19.30

19. 1. Pink Floyd o 19.30

MADÁCH SZÍNHÁZ (MADÁCHOVO DIVADLO)

13. 1. Volt egyszer egy csapat o 19.00

14. a 15. 1. A négyszögletž kerek erdŚ o 10.30

14. a 15. 1. Volt egyszer egy csapat o 15.00 a 19.00

17. - 19. 1. Volt egyszer egy csapat o 19.00

19. 1. A kétbalkezes varázsló o 15.00

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

13. 1. Cosi fan tutte o 19.00

14. 1. Az istenek alkonya o 17.00

17. a 18. 1. Coppélia o 19.00

19. 1. Kisvárosi Lady Macbeth o 19.00

KONCERTY A KLUBY

FILTER

13. 1. Basement (Unplugged) o 20.00

14. 1. 6É, Nephenthes o 20.00

15. 1. Ska-Reggae Night: selector Desmond Schlekker o 20.00

A38 HAJÓ

18. 1. Fanfare Savale (RO), Besh o droM o 20.00

19. 1. Ektar, Váczi Dániel Trió - predstavenie CD o 20.00

PETĂFI CSARNOK

19. 1. Clawfinger

Diskografia: Deaf Dumb Blind CD 1993, Use Your Brain CD 1995, Clawfinger CD 1997, A Whole Lot Of Nothing CD 2001, Zeros & Heroes CD 2003, The Biggest & The Best (Best Of) CD 2005, Hate Yourself With Style CD 2005

ALCATRAZ CLUB

13. 1. Cool Miners o 22.00

14. 1. Back II Black o 22.00

16. 1. Jazzretsch o 21.00

17. 1. Pedrofon Swing & Rock and Roll Band o 21.00

18. 1. Hot Jazz Band o 21.00

19. 1. Caribeat o 21.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA

- Dísz tér 17

Konecsni György - plagáty (do marca 2006)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM (MAĎARSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM) - 1088 Budapest, Múzeum krt. 14 - 18

Reklama v rokoch 1885 - 1920 (do 16. februára)

KISCELLI MÚZEUM - FĂVÁROSI KÉPTÁR - Kiscelli u. 108

Stále výstavy: Časopisy a noviny Budapešti, Baroko, Pamiatky Budapešti 18. a 19. storočia a iné (jv)