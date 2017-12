viedeŇ

Divadlo sa mení na operný dom Theater an der Wien dal v duchu Mozarta postaviť v roku 1801 vo Viedni Emanuel Schikaneder - mnohostranný génius, herec a predovšetkým libretista Čarovnej flauty.

13. jan 2006 o 0:00

Theater an der Wien - sála. FOTO - © WIEN-TOURISMUS/WOLFGANG SIMLINGER



Od januára, pri príležitosti osláv 250. výročia narodenia Wolfganga Amadea Mozarta, sa theater prezentuje ako operný dom. Jeho inauguračný koncertný večer sa uskutočnil 8. januára za prítomnosti rakúskeho spolkového prezidenta Dr. Heinza Fischera, viedenského primátora Dr. Michaela Häupla a kultúrneho radcu Dr. Andreasa Mailatha-Pokorného.

O hudobné bonbóniky večera sa postarali Viedenskí symfonici a sólisti Tzimon Barto, Thomas Quasthoff a Julian Rachlin pod vedením Placida Dominga. Na programe zazneli diela Franza Teybera, Fréderica Chopina, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Premiéra diela Thomasa Daniela Schleea bola výrazovým prepojením dejín a nového smerovania operného domu.

Hudobné divadlo 21. storočia bude po celý rok ponúkať každomesačnú premiéru, pričom programová škála obsiahne diela od Monteverdiho až po modernu a stane sa hudobným domovom aj pre Viedenských symfonikov, Symfonický rozhlasový orchester a Operný orchester.

Premiérovým predstavením operného domu Theater an der Wien bude 27. januára, v deň 250. výročia narodenia W. A. Mozarta nové spracovanie opery Idomenea v koprodukcii Viedenskej štátnej opery a Theater an der Wien s hviezdnym obsadením Neila Shicoffa a Angeliky Kirchschlagerovej pod hudobným vedením Seijiho Ozawu. Prezentácie jeho diel budú dominovať programu operného domu po celý rok.

Ples kvetín bude tentoraz ladený dočervenaTohtoročný, už 84. kvetinový ples sa uskutoční 13. januára v slávnostných sálach viedenskej radnice. Okolo 100000 kusov kvetov, hlavne ladených dočervena, ako aj tisícky črepníkových kvetov budú zdobiť vstupy, schodištia a sály mestskej radnice, ktorá sa premení počas plesovej noci na obrovské more z kvetov.

Počiatky Kvetinového plesu siahajú do 20-tych rokov minulého storočia, keď sa uskutočňoval pod názvom Kvietkový venček v miestnom Prátri.

Keďže celý rok 2006 bude zasvätený 250. výročiu narodenia Wolfganga Amadea Mozarta, aj ples sa bude niesť v duchu motta "Mozart pre všetky zmysly". Vyše tritisíc plesových hostí očakáva hudba v znamení hudobného génia a aj reštaurácia vo Volkshalle prekvapí bohatou kulinárskou ponukou mozartovského menu.

Deväťdesiat tanečných párov Klasickej viedenskej tanečnej školy odštartuje hudobnú časť otvorenia s polonézou C. M. Ziehrera, polkou od J. Straussa a valčíkom J. Lannera. Kvetinový ples slávnostne otvorí primátor hlavného mesta o 21.00 hodine. Pre dámy je tradične pripravený malý darček a okolo 1600 kvetinových cien v tombole čaká na svojich výhercov.

F13 a netradičný fašiangový pochodSkratka F13 (F ako Freitag - piatok) je spoluprácou rôznych kultúrnych a sociálnych iniciatív, ktoré chcú prostredníctvom irónie zbaviť piatok trinásteho "neštastného" významu a vytvoriť z neho nový ľudový zvyk. Na piatok 13. januára pripravilo združenie fašiangový pochod, ktorým chce tento tzv. smoliarsky deň osláviť. Táto oslava by mala byť sviatkom hlavne tých ľudí, ktorí v bežnom živote nemajú príliš mnoho dôvodov na radosť.

Združenie chce upozorniť prostredníctvom karnevalových masiek a kostýmov na skrytú chudobu a odsúvanie okrajových skupín z verejného života. Fašiangový sprievod má pripomenúť bláznivé a chaotické fašiangy dávnych čias, keď boli žobráci vyhlasovaní za kráľov a nenechali si nič zakazovať od oficiálnych panovníkov. Na takomto fašiangovom pochode sa zhromaždia predajcovia časopisu Augustin, zástupcovia sociálnych iniciatív, performeri, hudobníci a mnohí ďalší známi ľudia. Sviatočný pochod odštartuje o 15.30 na nám. Margaretentplatz a potiahne sa mestom až k Spittelbergu, kde bude pripravená zábava spojená s tancom. Netradičná fašiangová slávnosť bude pokračovať v dome Amerlinghaus (Stiftgasse 8) vystúpeniami zborov Stimmgewitter Augustin, Gegenstimmen a Krispel a Molden - Red River Two.

Mozartov rok v znamení kultúryMinulý rok bol významným spomienkovým rokom v rakúskych dejinách a tento sa taktiež ponesie v znamení dôležitého jubilea, 250. výročia narodenia nezabudnuteľného Wolfganga Amadea Mozarta. Počas celého roka budú všade prebiehať jednotlivé podujatia o jeho živote a diele, koncerty, opery, festivaly, výstavy a špeciálne sprievodné prehliadky. V piatok 27. januára 2006, na 250. výročie narodenia W. A. Mozarta odštartuje vo Viedni trojdňová slávnosť. Záujemcovia sa počas tejto oslavy vydajú po stopách života a diela Mozarta, hlavné mesto bude v znamení filmov, hudby a literárnych čítaní. Počas trojdennej oslavy sa uskutoční viac ako 100 podujatí za účasti 300 umelcov. Druhým programovým ťahákom budú hudobné slávnosti v Salzburgu, tzv. Salzburgské Festspiele. Podľa vlastných slov pripravili organizátori slávností "najrozsiahlejší program počas svojej histórie" a prinesú počas 40 festivalových dní 22 opier z pera W. A. Mozarta. Pod mottom Mozart a hudba 21. storočia zaznejú na slávnostiach i jeho diela prepojené s novou hudbou.

Ak by mal niekto záujem nielen počúvať hudbu Mozarta, môže navštíviť jednu z mnohých výstav, ako napr. výstavu v Albertine. Múzeum pripravilo od 17. marca do 20. septembra 2006 mozartovskú prehliadku pod názvom Vysvetlenie viedenského experimentu z počiatku 18. storočia. Pre najmenších návštevníkov má detské múzeum ZOOM v ponuke od 5. apríla do 3. septembra výstavu o "úplne obyčajne nadanom dieťati".

HUDBA

Arena, Baumgasse 80

13. 1. Freitag der 13. O 20.00

14. 1. Café Drechsler o 20.00

17. 1. Anti-Flag + Good Clean Fun + Mike Park o 20.00

18. 1. Rotten Sound + Sayyadina + Entrails Massacre o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

13. 1. Burgundy Street Jazzband o 21.00

14. 1. Barrelhouse Jazzband o 21.00

16. 1. Jürgen Pingitzer Trio o 21.00

17. 1. Boogie Woogie Gang feat. Katie Kern o 20.00

18. 1. Sammy Vomacka & Martin Spitzer / Harry Putz o 20.00

19. 1. Robert Bachner Bigband o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

14. 1. The Earth Wind & Fire Experience Featuring the Al McKay Allstars o 20.00

15. 1. Marianne Mendt o 20.00

17. a 18. 1. Tribute to Thelonius Monk o 20.00

19. 1. Kadero & Rai Orchestra o 20.00

Porgy&Bess, Riemergasse 11

do 13. 1. Gipsy World Music & More o 20.00

14. 1. Balanescu Quartet "Maria T" o 20.00

15. 1. dieb 13, eRikm, turntables noid, cello Manfred Hofer, double bass, e-bass o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

13. 1. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.00

14. 1. Trójska loď o 20.00

15. 1. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Otakara a jeho koniec o 16.00

od 17. 1. Ch. Schlingensief: 431 animatografická expedícia o 18.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

13. 1. L. Bärfuss: Autobus o 19.30

14. 1. N: LaBute: Miera veci o 20.00

15. 1. M. Gorkij: Malomeštiak o 19.00

16. 1. H. Ibsen: Staviteľ Sollness o 19.30

17. 1. E. Albee: Koza alebo Kto je Silvia o 19.00

18. 1. I. Bauersima: Bérénice de Moliére o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

13. 1. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

14. 1. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

15. 1. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

16. 1. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

do 22. 1. Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

do 19. 3. Egon Schiele

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 30. 1. Impresionisti

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 29. 1. Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. Medzi trónom a oltárom

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

od 18. 1. Analýza tyranie k 100. výročiu narodenia Manesa Sperbera

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. Albert Watson

Liechtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

do 29. 1. Luxusný barokový porcelán

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 29. 1. Mozart: Rekviem. Originálna partitúra

Múzeum moderného umenia MUMOK,

Museumsplatz 1

do 19. 2. Na východe vychádza slnko, na západe tiež

BA-CA Kunstforum, Freyung Kunsthalle, Museumsplatz 1

do 22. 2. Superstars. Od Warhola po Madonnu

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. Majstrovské diela z Guggingu

MAK - Múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 26. 3. Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba

Portrét W. A. Mozarta.

FOTO - WWW.MOZART.8M.COMCALE



FOTO