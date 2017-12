Zomrela americká herečka Shelley Wintersová

14. jan 2006 o 23:31 TASR

Los Angeles 14. januára (TASR) - Americká herečka a dvojnásobná držiteľka Oscara Shelley Wintersová zomrela dnes ráno v sanatóriu v Beverly Hills vo veku 85 rokov po zlyhaní srdca. V sanatóriu ju hospitalizovali v októbri po srdcovom infarkte.

Energická a otvorená herecká hviezda, ktorá mala skúsenosti s najrôznejšími úlohami vo filmoch a divadelných hrách, získala ceny Akadémie za stvárnenie matiek vo filmoch Denník Anny Frankovej (1959) a A Patch of Blue (1965). V 90. rokoch sa objavila v seriáli Roseanne ako stará mama hlavnej hrdinky.

Pozornosť médií si Wintersová polstoročie udržala búrlivými manželstvami, vzťahmi so známymi hercami či výletmi do politiky. Svoju otvorenosť preukázala v dvoch autobiografiách, v ktorých písala o ľúbostných vzťahoch s hviezdami ako Burt Lancaster, William Holden, Marlon Brando, Errol Flynn či Clark Gable. Uviedla tiež, že po príchode do Hollywoodu v polovici 40. rokov mala za spolubývajúcu ďalšiu vychádzajúcu hviezdu - Marilyn Monroe.

Shirley Schriftová sa narodila 18. augusta 1920 a vyrastala v New Yorku, kde začala kariéru v divadle a muzikáloch. Z druhého z troch krátkych manželstiev mala dcéru Vittoriu, ktorá sa stala lekárkou.