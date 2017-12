Depeche Mode odštartovali európske turné

16. jan 2006 o 10:15

DRÁŽĎANY - Britská legendárna syntipopová formácia Depeche Mode odštartovala v piatok večer svoje turné po Európe koncertom v nemeckých Drážďanoch. V drážďanskej veľtržnej hale privítalo trojicu Davida Gahana, Martina Goreho a Andrewa Fletchera viac ako 10-tisíc nadšených fanúšikov. Skupina sa na svojom prvom koncerte v Európe po piatich rokoch prirodzene predstavila songmi z najnovšieho albumu Playing The Angel. Davy priaznivcov sa však doslova dostali do varu, keď odohrali aj staršie úspešné hity z 90. rokov ako Policy Of Truth, Enjoy The Silence, Personal Jesus či dokonca veľký hit z ich prvého albumu zo začiatku 80.rokov zo Speak and Speel - Just Can't Get Enough.

Doteraz zvyšné trio pôvodných štyroch členov skupiny koncertovalo v rámci Angel turné len v Severnej Amerike. V Európe od piatka do leta odohrajú až 65 koncertov, keď vystúpia po prvý raz aj v Bratislave. (tasr)