CD / Soundtracky

16. jan 2006 o 8:20

Elizabethtown

RCA / Sony BMG

Soundtrack k poslednej premiére v našich kinách v roku 2005. Režisér Cameron Crowe ako bývalý hudobný publicista vie, aká hudba sa najlepšie hodí na vytvorenie správnej nálady. A s Nancy Wilson dokonca napísal i ústrednú pieseň Same In Any Language. Občas máte pocit, ako keby scény vo svojich filmoch nakrúcal k pesničkám, ktoré si vybral, a nie naopak. Tentoraz zvolil kombináciu country a rockových balád, nováčikov (My Morning Jacket, Ryan Adams, Wheat) a stálic (Elton John, Tom Petty, The Hollies, Lindsay Buckingham z Fleetwood Mac). Skladby plné melanchólie s dominujúcim zvukom steel gitár a mandolín držia pekne pokope.

Tim Burton's Corpse Bride

Warner Music

Bábkový film Tima Burtona sa na rozdiel od susedných Čiech do našich kín nedostane. Filmu ani soundtracku k nemu sa síce nepodarilo prekonať Predvianočnú nočnú moru (ktorá sa zasa hrala len na Slovensku!), napriek tomu trojnásobný držiteľ Oscara Danny Elfman opäť dokázal, že spolupráca s Burtonom mu svedčí. A to nielen ako autorovi inštrumentálnych melódií (Main Titles, Victor's Piano Solo), ale najmä ako textárovi štyroch piesní, ktoré sú pre dej filmu zásadné - úvodnej Acording to Plan, džezových (Remains of the Day, kde Victor rozpráva o tragickom osude Mŕtvej nevesty), či operetných (The Wedding Song) "úletov" a balady Tears To Shed s prekvapujúco výbornou Helenou Bonham Carter. Jedna z nich by si oscarovú nomináciu zaslúžila.

Massive Attack: Danny The Dog

Virgin Records / EMI

Pri počúvaní soundtracku k filmu Odtrhnutý z reťaze budú asi pravoverní fanúšikovia kapely, čakajúci na ďalší radový album Massive Attack (ten vyjde až v roku 2007), trochu sklamaní. Nie každá z 21 kompozícií má totiž pre kapelu typický zvuk. Tá sa tentoraz vydala na pre ňu doteraz neprebádanú pôdu filmovej hudby, ktorá im umožnila oveľa viac experimentovania a je akýmsi pokračovaním 100th Window. Vznikla príjemne depresívna kompilácia melódií a motívov, tentoraz bez vokálov. K najlepším trackom patria Danny the Dog, P Is for Piano, Polaroid Girl a One Thought at a Time.

(mu)