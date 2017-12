Najsledovanejším filmom v USA je Glory Road

16. jan 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 16. januára (SITA) - Nový film z basketbalového prostredia Glory Road sa počas uplynulého víkendu umiestnil na čele návštevnosti amerických kín. Na druhé miesto tak odsunul novú komédiu čerstvej držiteľky hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy Queen Latifah Last Holiday. Na treťom mieste skončil animovaný film Hoodwinked. Všetky tri filmy jednotlivo zarobili v prepočte viac ako 366 miliónov korún od uvedenia do kín. Favorit minulého týždňa, horor Hostel, skončil aktuálne až na piatom mieste. Film King Kong počas svojho 33. dňa od uvedenia do kín prekročil hranicu 200 miliónov dolárov (6,1 miliardy korún).