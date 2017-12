Anthony Hopkins najprv považoval úlohu Nixona za žart

16. jan 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 16. januára (SITA/AP) - Waleský herec Sir Anthony Hopkins priznal, že keď ho prvýkrát požiadal režisér Oliver Stone o spoluprácu na filme Nixon, myslel si, že žartuje. "Povedal som mu, že ja nemôžem hrať Nixona, lebo nie som Američan," povedal Hopkins v televíznej show This Week with George Stephanopoulos. "Oliver mi jednoducho povedal, že chce, aby som ho hral ja. Pretože vraj viem pochopiť Nixonove paranoje a neistotu." Ako ďalej uviedol, pre herca je veľmi dôležité nesúdiť znázorňovanú postavu. "Nesmiete posudzovať svoje postavy. Hneď ako to začnete robiť, už ich nemôžete hrať." Anthony Hopkins si za túto úlohu v roku 1995 vyslúžil nomináciu na Oscara. Dnes tento populárny herec prijme cenu Cecil B. DeMille Award za celoživotné dielo na 63. odovzdávaní cien Zlaté glóbusy.