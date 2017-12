Cruise dal pre Katie ušiť tehotenské šaty u Gucciho

BRATISLAVA 16. januára (SITA) - Hollywoodsky krásavec Tom Cruise investoval do oblečenia pre svoju lásku Katie Holmes viac ako štyri milióny slovenských korún. Pre Katie, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva, ...

16. jan 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 16. januára (SITA) - Hollywoodsky krásavec Tom Cruise investoval do oblečenia pre svoju lásku Katie Holmes viac ako štyri milióny slovenských korún. Pre Katie, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva, dal ušiť šaty od svojich obľúbených návrhárov Gucci, Versace, John Galliano, Dolce and Gabbana a Ben De Lisi. Herec chce, aby sa jeho snúbenica cítila v posledných týždňoch tehotenstva krásna. Holmes by mala priviesť na svet ich prvé dieťatko už budúci mesiac. Tom sa o budúcu mamičku príkladne stará a dokonca jej kúpil aj sonograf.