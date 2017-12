Brad a Angelina údajne vybrali meno pre potomka

16. jan 2006 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 16. januára (SITA) - Herec Brad Pitt a jeho tehotná priateľka Angelina Jolie už údajne vybrali meno pre svojho potomka. Aj keď zatiaľ nie je jasné, či to bude chlapček, alebo dievčatko, v prípade, že sa im narodí syn, mal by sa volať William. Hollywoodska dvojica sa pravdepodobne zosobáši v máji tohto roku a v máji má na svet prísť aj ich prvý spoločný potomok. Meno William je dedičným menom v Pittovej rodine a bol by rád, keby sa táto tradícia zachovala. On sám dostal meno po svojom otcovi Williamovi Bradleyim Pittovi. "Bradovi rodičia Bill a Jane sa dosť obávajú toho, že dieťa dostane nejaké nezvyčajné meno, ako je to teraz v móde," prezradil ich rodinný priateľ britskému denníku News of the World. Brad je ale dosť staromódny a pravdepodobne siahne po svojom vlastnom mene. Angelina vraj s nápadom súhlasila, pretože meno William je veľmi staroamerické a pekné.