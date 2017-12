Nová scéna chystá muzikál Neberte nám princeznú

BRATISLAVA 16. januára (SITA) - Divadlo Nová scéna chystá po mnohých úspešných predstaveniach ďalšie prekvapenie v podobe muzikálu - tentoraz s názvom Neberte nám princeznú. Nová scéna preto začne medzi ...

16. jan 2006 o 16:09 SITA

BRATISLAVA 16. januára (SITA) - Divadlo Nová scéna chystá po mnohých úspešných predstaveniach ďalšie prekvapenie v podobe muzikálu - tentoraz s názvom Neberte nám princeznú. Nová scéna preto začne medzi hercami, tanečníkmi a talentami z ulice hľadať vhodných adeptov na obsadenie do úloh princeznej Katky, siedmich trpaslíkov a Miroslava Žbirku. Presne 5. februára sa začnú konkurzy na Katku a Mira, čo sa týka žien vo veku do 25 rokov a mužov do 30 rokov. Neskôr, 12. februára sa budú vyberať chlapci do 10 rokov. Všetci záujemcovia by mali mať základy speváckeho a tanečného prejavu. Medzi umelcami, ktorých Nová scéna na konkurz oslovila, sú mená ako Zuzana Smatanová, Zdenka Predná, Kristína Farkašová, Marián Čekovský, Igor Timko zo skupiny No Name, či Peter Cmorík, budúci finalista zo SuperStar. Údajne sa zúčastnia aj Ján Slezák, terajší Jánošík na Novej scéne a Luis z VyVolených.

Divadlo získalo práva na muzikál od autorky libreta Alty Vášovej a od Jakuba Ursinyho, syna legendárneho hudobníka Deža Ursinyho. Filmovú podobu diela preslávili hlavné postavy Katka a Miro, ktoré stvárnili Marika Gombitová a Meky Žbirka, ale aj Marie Rottrová a Luděk Sobota v úlohe Katkiných rodičov a sedem malých chlapcov z detského domova, medzi ktorými si zahral aj terajší hovorca TV JOJ Ľudovít Tóth.