Na udeľovaní Zlatých glóbusov dominovala dráma Skrotená hora

Los Angeles 17. januára (TASR) - Dráma z homosexuálneho prostredia Skrotená hora sa v pondelok v Beverly Hills stala jednoznačným víťazom 63. ročníka ...

17. jan 2006 o 6:56 TASR

Los Angeles 17. januára (TASR) - Dráma z homosexuálneho prostredia Skrotená hora sa v pondelok v Beverly Hills stala jednoznačným víťazom 63. ročníka udeľovania prestížnych filmových cien Zlatý glóbus. Okrem ceny za najlepšiu drámu získal režisér tejto snímky Ang Lee Zlatý glóbus za najlepšiu réžiu a Larry McMurtry s Dianou Ossanovou za najlepší scenár.

Držiteľom Zlatého glóbusu za najlepší mužský dramatický výkon sa počas slávnostnej ceremónie stal Philip Seymour Hoffman za stvárnenie spisovateľa Trumana Capota v biografickej dráme Capote. Najlepší ženský dramatický výkon predviedla Felicity Huffmanová v snímke Transamerica.

Laureátom Zlatého glóbusu za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe sa stal George Clooney za postavu v snímke Syriana, v ženskej kategórii Rachel Weiszová za úlohu vo filme The Constant Gardener.

Zlatý glóbus za najlepšiu komédiu alebo hudobný film získala snímka Walk the Line, ktorá zvíťazila aj v ďalších dvoch kategóriách - najlepšou herečkou v komédii alebo hudobnom filme sa stala Reese Witherspoonová za stvárnenie country speváčky June Carterovej. Za rolu speváka Johnnyho Casha v rovnakej snímke získal Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec v komédii alebo hudobnom filme Joaquin Phoenix.

Cenu v kategórii zahraničných filmov v neanglickom znení získala palestínska snímka Paradise Now. Najlepšou filmovou piesňou sa stala skladba A Love That Will Never Grow Old zo snímky Skrotená hora. Za pôvodný scenár k filmu Gejša získal Zlatý glóbus John Williams.

Medzi televíznymi kategóriami zvíťazil podobne ako minulý rok v kategórii komediálny seriál titul Desperate Housewives, označovaný za nástupcu kultového Sexu v meste.

Cenu Cecila B. De Milla za celoživotné dielo si odniesol herec Anthony Hopkins.

Zlaté glóbusy sa udeľujú v 13 filmových a 11 televíznych kategóriách. Rozhoduje o nich Zväz zahraničných novinárov v Hollywoode a považujú sa za dôležitý indikátor pred rozdávaním Oscarov, ktoré sa tohto roku budú udeľovať 5. marca.