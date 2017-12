Muž, ktorý tancoval s vlkmi - Kevin Costner

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Herec Kevin Michael Costner sa narodil v kalifornskom meste Lynwood 18. januára 1955 ako tretie dieťa Billa a jeho manželky Sharon. Má o päť rokov staršieho brata Dana.

17. jan 2006 o 15:30 SITA

Jeho druhý brat zomrel krátko po narodení v roku 1953. Práca jeho otca nútila rodinu často cestovať, takže Kevin vystriedal niekoľko škôl a mal problém nájsť si kamarátov. Ako tínedžer spieval v kostolnom zbore, písal poéziu a v škole chodil aj na kurz písania. Aj napriek tomu, že dnes meria 1,85 metra, jeho spolužiaci zo strednej školy si ho pamätajú ako "drobca". Keď maturoval, meral iba 1,52 metra. Aj napriek výškovému hendikepu, na strednej škole hral basketbal, futbal a baseball. V roku 1973 ho prijali na Kalifornskú štátnu univerzitu vo Fullertone, kde vyštudoval marketing. V tom čase ho ale čoraz viac lákalo herectvo. Na hodiny herectva chodil každý večer, päť dní v týždni. Promoval v roku 1978 a onedlho sa zosobášil so svojou spolužiačkou Cindy Silviou. Mladý Kevin sa zamestnal v oblasti marketingu v istej stavebnej firme. Jeho život sa ale úplne zmenil, keď sa stretol s Richardom Burtonom v lietadle cestou z Mexika do Spojených štátov. Burton mu odporučil herectvo, ako najlepšiu možnú voľbu. Onedlho Costner zbalil kufre a presťahoval sa do hviezdami posiateho Hollywoodu.

Spočiatku pracoval ako kamionista, pracoval na rybárskom člne a dokonca sa živil aj ako šofér autobusu, ktorým chodili turisti na zájazdy k vilám hollywoodskych hviezd. Potom, ako natočil svoj prvý film plný ľahkej erotiky, zaprisahal sa, že ak to má byť jediné, čo pred kamerami ukáže, už nikdy viac nebude točiť. Ďalších šesť rokov sa teda pred kamerami neukázal. Jeho veľká šanca prišla v podobe filmu The Big Chill v roku 1983. Režisér filmu Lawrence Kasdan ho chcel aj do svojho ďalšieho filmu Silverado, ktorý vyšiel v roku 1985. Onedlho začal natáčať filmy z prostredia baseballu, ktorému dobre rozumel. V roku 1988 vyšiel film Durhamskí býci a o rok neskôr Ihrisko snov. Na prelome 80. a 90. rokov sa stal Costner jedným z najžiadanejších mužov veľkého Hollywoodu. V roku 1989 sa začalo klebetiť o jeho ambícii natočiť vlastný trojhodinový film s minimom dialógov, odohrávajúci sa v období Občianskej vojny. Hollywood žasol nad jeho odvahou a nikto by vtedy nepovedal, to bude jeden z najuznávanejších projektov vo svete filmu. Napriek skepse okolia, Costner vytvoril jedinečné dielo - Tanec s vlkmi. Získal zaň dvoch Oscarov a to v kategóriách Najlepšia réžia a Najlepší film roku. Za film však získal aj kus pôdy od indiánov z kmeňu Siouxov. Na pozemku postavil golfové ihrisko.

Dni jeho slávy sa ale postupne míňali a prvým vrcholom jeho neúspechu bol film Vodný svet z roku 1995. Nakrúcanie skomplikovali poveternostné podmienky a jeho rozpočet sa tak vyšplhal na dvesto miliónov dolárov. Ešte väčšie fiasko však zažil v roku 1997, keď natočil trojhodinovú snímku Posol budúcnosti. Costner sa dostal do finančných ťažkostí.

Medzi jeho najvydarenejšie herecké postavy patrila rola Robina Hooda v Kráľovi zbojníkov z roku 1991, či postava osobného strážcu z rovnomenného filmu z roku 1992. Jeho pripravovaný film Strážca sa dostane na trh tento rok.

Costner je otcom troch detí - syna Joea, ktorý sa narodil v roku 1988 a už má za sebou prvé herecké skúsenosti. Costnerova dcéra Annie sa narodila v roku 1984 a mladšia Lily o tri roky neskôr. V roku 1996 ho Bridget Rooney obvinila z otcovstva svojho syna Liama, ku ktorému sa vraj odmietol priznať. Krvné testy jeho otcovstvo napokon potvrdili.

