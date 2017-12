Clou začali rok 2006 úspešne

17. jan 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Pražská kapela Clou sa môže už od začiatku tohto roka tešiť z nominácií na rôzne hudobné ceny. Čerství držitelia ceny časopisu Filter za ich hit Island Sun majú v hre päť nominácií na ceny hudobnej televízie Óčko. Štvorica bude bojovať v kategóriách: objav roka, kapela roka, najlepšia rocková kapela, videoklip roka (Island Sun) a frontman Lukemo aj v kategórii spevák roka. Ďalšie nominácie získali Clou vo výročných cenách ALMA (Akropolis Live Music Awards), kde sú nominovaní ako najlepší koncertný umelec v kategórii Rock a Pop. Vo štvrtok 26. januára sa predstavia domácemu publiku koncertom v pražskom Abatone, kde mali pôvodne uzavrieť turné Postcards on Parade – Tour 2005, ale pre technické problémy museli koncert presunúť. Chlapci už prezradili aj mená predskokanov - v Abatone sa predstavia spolu s pražskou gitarovou skupinou Roe-Deer a rakúskou indie-rockovou kapelou Fortunas Favourites.

Začiatok roka 2006 Clou venujú okrem pražského koncertu aj vystúpeniam na odovzdávaní výročných cien. V stredu 8. februára zahrajú na Cenách Óčka, 10. marca na odovzdávaní cien časopisu Report Žebřík 2005 a 12. marca sa predstavia v rámci slávnostného večera hudobných cien Akademie populární hudby Anděl 2005. Na Slovensku majú zatiaľ naplánovaný len jeden koncert - 1. júla na festivale Topvar Rock Fest 2006 v Novom Meste nad Váhom.

Skupina Clou v zložení: Lukemo (spev), Petrock (gitara), Bugsy (basgitara) a Rae (bicie), debutovala 21. marca 2005, keď vydala svoj debutový album Postcards. Pilotný singel Island Sun okamžite zamieril na vrcholy českých hitparád, CZ TOP 50 kraľoval celých dvanásť týždňov. O ďalší rozruch okolo Clou sa vzápätí postaral rovnomenný videoklip, ktorý v máji prenikol do hlavného vysielacieho času hudobnej stanice MTV Europe. O pár týždňov neskôr Clou úspešne predskakovali Green Day na ich koncerte v pražskej Sazka Aréne. Na prelome júla a augusta vydali druhý singel Lean On My Shoulder, ku ktorému nakrútili ďalší videoklip. Ten začiatkom septembra opäť uvádzalo aj MTV Europe. Jeseň a začiatok zimy venovali Clou svojmu turné Postcards On Parade – Tour 2005 počas ktorého vystúpili v osemnástich českých mestách. Viac informácií o kapele na oficiálnej webovej stránke www.clouclub.com.