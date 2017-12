Oscary sú nebezpečné

17. jan 2006 o 11:51 SITA

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Herec Joaquin Phoenix vraj nedovolí, aby mu filmové ceny Oscar diktovali, ktorý film si vyberie. Podľa stránky contactmusic.com, Phoenix, ktorého tipujú na zisk tohtoročného Oscara za stvárnenie Johnnyho Casha vo filme Walk the Line, tvrdí, že získanie zlatej sošky by bola obrovská česť. Na druhej strane cíti, že je nespravodlivé, že na nominačný list sa často nedostanú kvalitní herci s fantastickými výkonmi. "Pre väčšinu hercov je nominácia na Oscara najvyššie ocenenie práce. Pre mňa to však znamená nebezpečenstvo. Nechcem, aby mi Oscary hovorili do práce," povedal čerstvý držiteľ Zlatého glóbusu. "Po mojej nominácii na Oscara za film Gladiátor za mnou prišli producenti s ďalšími "tutovkami" na Oscara. Omietol som ich všetky. Zaujímavé je, že všetci, ktorí ich zobrali, napokon nomináciu na Oscara získali. Pre mňa je však táto práca o inom," dodáva.