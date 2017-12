Herečka Brittany Murphy sa zasnúbila

17. jan 2006 o 12:04 SITA

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Americká herečka Brittany Murphy sa zasnúbila so svojím priateľom, asistentom filmovej produkcie Joeom Macalusom. Pár sa spoznal pri nakrúcaní romantickej komédie Little Black Book v roku 2004. Podľa informácií Joe požiadal herečku o ruku počas vianočných sviatkov. O dátume svadby však pár neinformoval. Brittany Murphy naposledy účinkovala vo filme The Groomsmen po boku Edwarda Burnsa a Johna Leguizama. Film by sa mal do kín dostať v auguste. Herečka ukončila zasnúbenie s Jeffom Kwatinetzom v roku 2004.