Anthony Hopkins si zaspomínal na ťažké časy Mela Gibsona

18. jan 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Držiteľ Oscara i ceny Cecil B. DeMille Award za celoživotné dielo Sir Anthony Hopkins si s humorom spomína na nakrúcanie filmu Bounty z roku 1984, pretože jeho herecký kolega Mel Gibson vtedy prechádzal ťažkým rebelantským obdobím. Hopkins, ktorý vo filme stvárnil poručíka Williama Bligha, sa nad Gibsonovými alkoholickými excesmi iba smial, pretože sám vo svojich začiatkoch robil presne to isté. "Ja som bol v tom čase už čistý, no Mel bol stále v tom. Bil sa všade, kam prišiel, a Liam Neeson mu robil akéhosi ochrankára a pomáhal mu z problémov," povedal Hopkins. "V tých časoch mal svoje problémy, vlastne ako všetci. Som rád, že už je to všetko za nami."