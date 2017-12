Take That odmietli ponuku Willa Younga

18. jan 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Ponuku britského popového speváka Willa Younga na nahradenie speváka Robbieho Williamsa skupina Take That s vďakou odmietla. Tento mladý spevák vyjadril svoju túžbu doplniť popovú skupinu z 90. rokov, no manažment štvorice bol proti. "Veľmi rád by som vystupoval s Take That na mieste Robbieho Williamsa. Bolo by to úžasné s nimi vystupovať. Moja obľúbená pieseň je Relight My Fire, tak by sme si mohli spolu zaspievať práve tú," uviedol Young. "Skupina odohrala svoje posledné turné vo štvorici a myslí si, že tentoraz im Robbie chýbať naozaj nebude. Willova ponuka ich potešila a určite ju v budúcnosti formou spolupráce využijú," uviedol hovorca Take That. Robbie Williams opustil skupinu v roku 1995, rok predtým než sa rozpadla.