Virginia Madsen rokuje o úlohe v trileri s Jimom Carreym

18. jan 2006 o 17:20 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Hviezda filmu Bokovka Virginia Madsen, za ktorý bola nominovaná i na Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe, práve rokuje s produkciou nového filmu The Number 23 s Jimom Carreym v hlavnej úlohe. V tomto psychologickom trileri režiséra Joela Schumachera by mala stvárniť manželku hlavnej postavy. V tejto úlohe sa mala pôvodne predstaviť herečka Elizabeth Shue, no pre súčasné tehotenstvo ju nakoniec odmietla. Spoločnosť New Line Cinema uvažovala aj o Nicole Kidman, no pre problémy s pracovným rozvrhom sa nedohodli. S natáčaním filmu sa začína už v pondelok 23. januára v Los Angeles.