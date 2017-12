Hilary Swank odovzdá Oscara

18. jan 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Dvojnásobná držiteľka Oscara Hilary Swank odovzdá 5. marca na 78. ročníku udeľovania Cien Akadémie do rúk víťaza jednu zo zlatých sošiek. Hilary je tak prvou známou hviezdou, ktorá sa objaví na pódiu v hollywoodskom Kodak Theatre. 31-ročná herečka dostala svojho prvého Oscara v roku 2000 za stvárnenie Teeny Brandon vo filme Chlapci neplačú. Minulý rok získala druhého Oscara za postavu Maggie Fitzgerald vo filme Million Dollar Baby. Herečka nedávno dokončila nakrúcanie hororovej snímky The Reaping a kriminálnej drámy The Black Dahlia. Minulý týždeň oznámila, že sa po ôsmich rokoch manželstva rozvádza s hercom Chadom Loweom. Počas odovzdávania Zlatých Glóbusov v pondelok 16. januára ale vraj uviedla, že ich manželstvo neskončilo a stále dúfa, že ho dokážu zachrániť.

Nominácie na tohtoročné Ceny Akadémie oznámia 31. januára v Los Angeles. Mená ďalších celebrít, ktoré odovzdajú prestížne ceny, budú organizátori oznamovať postupne.