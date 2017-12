O mesiac natočí Peha nový klip, v jari pôjde na turné

18. jan 2006 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Prešovská kapela Peha sa po tom, čo v novembri minulého roka vydala svoj štvrtý album Deň medzi nedeľou a pondelkom opäť pustila do práce. Do mesiaca plánuje natočiť videoklip na titulnú pieseň s rovnomenným názvom. "Scenár a všetko okolo toho opäť pripraví tradičná dvojka Jaris a Martin Migaš, ktorí s nami točili aj klip k piesni Za tebou," povedala pre agentúru SITA speváčka Katka Knechtová. Ako ďalej uviedla, všetko je v štádiu príprav, preto nič nechce prezrádzať dopredu. Hudobníci by však boli radi, keby sa im podarilo natáčať v televíznych ateliéroch v Zlíne.

Nielen videoklipom k hitu Deň medzi nedeľou a pondelkom chce Peha potešiť svojich fanúšikov. "Na jar, buď v marci a apríli, alebo apríli a máji pôjdeme na turné," reagovala Katka. Kapela chce podľa jej slov vyraziť na šnúru koncertov i do susedných Čiech. Hudobníci rozmýšľajú aj nad hosťom. "Oslovili sme jednu českú kapelu, no ešte sa nám neozvala. V zálohe máme ďalšie dve - jednu s približne rovnakým žánrom, druhá je tvrdšia, taká undergroudová," prezradila speváčka.

Skupina Peha debutovala v roku 1999 platňou Niečo sa chystá, o dva roky neskôr vydala album Krajinou. S cédečkom Experiment prišli v roku 2005.