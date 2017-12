Gitarista James Iha bude produkovať nový album skupiny America

18. jan 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Bývalý člen americkej rockovej skupiny The Smashing Pumpkins, gitarista James Iha podpísal s basgitaristom skupín Fountains Of Wayne a Ivy Adamom Schlesingerom zmluvu, podľa ktorej spoločne vyprodukujú nový štúdiový album. Títo dvaja hudobníci spoločne so soft rockovou skupinou America, známou najmä v 70. rokoch minulého storočia piesňami ako Ventura Highway, Sister Golden Hair, Tin Man či A Horse With No Name, nahrajú úplne nový materiál. Skupina America od albumu Human Nature z roku 1998 v štúdiu nebola.