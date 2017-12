Malá čivava pomohla Adrienovi Brodymu s King Kongom

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Hollywoodsky herec a držiteľ Oscara Adrien Brody využil neprítomnosť svojej milovanej čivavy menom Ceelo pre scény zúfalstva vo svojom poslednom filme King Kong. Herec ...

18. jan 2006 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Hollywoodsky herec a držiteľ Oscara Adrien Brody využil neprítomnosť svojej milovanej čivavy menom Ceelo pre scény zúfalstva vo svojom poslednom filme King Kong. Herec bol nútený svojho štvornohého miláčika nechať u priateľov, keď nakrúcal film na Novom Zélande. Pri filmovačke mu psík veľmi chýbal a herec to využil pri scénach, v ktorých zúfalo hľadal svoju filmovú lásku Naomi Watts. "On bol hnacím motorom citov, ktoré som vložil do scén, v ktorých som hľadal Naominu postavu. Stratila sa v džungli a ja som na ňu zúfalo kričal. Bolo to pre mňa veľmi skutočné," uviedol herec.