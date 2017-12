Špinavé tajomstvo

Thomas Winterberg a Mogens Rukov: Rodinná slávnosť. Divadlo Aréna Bratislava. Réžia: Martin Čičvák. Scéna: Tom Ciller. Kostýmy: Marija Havran. Hrajú: Juraj Kukura, Barbara Kodetová, Janko Lehotský a ďalší. Premiéra: 20. januára.

19. jan 2006 o 10:00

Juraj Kukura v Rodinnej slávnosti. FOTO - OLEG VOJTÍŠEK



Poznáte ich. Rodinné oslavy aspoň raz v živote zažil každý z nás. Pri príležitosti novej hry Rodinná slávnosť v repertoári divadla Aréna si jeho riaditeľ a herec Juraj Kukura zaspomínal na tie svoje. Zašiel až do detstva.

"Rodinné oslavy sa vždy končievali katastrofou. Mali sme však jedny Vianoce, na ktoré sa nedá zabudnúť. Keď išiel otec pripevniť na vrch stromčeka ozdobnú špicu, stratil rovnováhu a spadol. Snažil sa ešte chytiť lustra, ale nakoniec pristál v kapustnici a majonézovom šaláte. Nahnevaný odišiel do kuchyne a my sme sa strašne smiali," načrel do súkromia Kukura. Nová hra však toľko komickosti v sebe neukrýva.

Tvorcovia aj protagonisti nechceli prezrádzať pointy. "Je to hra o veľkom špinavom rodinnom tajomstve. Aby ním ostalo až do premiéry, viac vám neprezradíme," povedal režisér Martin Čičvák.

Rovnako ako pri hre Koza alebo kto je Sylvia aj teraz predstavenie vzniklo v koprodukcii s Činoherným klubom. V alternáciách účinkuje až tridsaťpäť hercov. "Každá repríza bude veľkým zážitkom a vždy odkryje niečo nové. Vyplýva to z možností alternácií," naznačil dramaturg Martin Kubran.

Pri obsadzovaní slovenskými hercami sa objavilo aj jedno zamietnutie zo strachu z témy, ktorá opäť ide proti konvenciám. "Áno, bola tu obava, čo na to povedia susedia, ale nakoniec hrám hlavného hrdinu ja. Ako som už povedal, vo vlastnom divadle hrám iba vtedy, keď úlohu nikto nechce," smial sa Juraj Kukura.

K hereckému obsadeniu patrí aj Janko Lehotský, ktorý si v hre zahrá na klavíri a herci ocenili jeho javiskovú reč. (zk)