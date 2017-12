Pre tých, ktorým sa máli Vianoc

Anjel pána (Anděl páně) l ČR l 2005 l 90 minút l Námet: Božena Němcová l Scenár: Lucie Konášová, Jiří Strach l Réžia: Jiří Strach l Kamera: Petr Polák l Hudba: Miloš Bok l Hrajú: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Zuzana Kajnarová, David Švehlík, Oldřich Navrátil

19. jan 2006 o 9:00 MILOŠ ŠČEPKA

Ivan Trojan a Jiří Bartoška. FOTO - CONTINENTAL FILM



, Zuzana Stivínová, Josef Somr, Jana Štěpánková, Oldřich Vlach, Martin Zahálka, Otmar Brancuzský l Premiéra v SR: dnes

Zaradiť na začiatku januára do repertoáru našich kín čisto vianočnú rozprávku - to je naozaj originálny a dosiaľ nevídaný počin. Filmových rozprávok a vlastne akýchkoľvek rodinných filmov však nikdy nie je dosť, nuž si hádam deti a ich rodičia radi zaspomínajú na Vianoce i uprostred karnevalovej sezóny.

Blíži sa Štedrý deň, celé nebo sa chystá na Ježiškove narodeniny. Neschopný lenivý anjel Petronel každému prekáža. Nedokáže ani zaskočiť svätého Petra pri nebeskej bráne.

Rozhnevaný Pán Boh ho za trest pošle na zem a dá mu úlohu: musí napraviť aspoň jedného hriešnika, inak skončí v pekle. Sčasti ako pomocníka, sčasti za trest s ním na zem pošle dobráckeho čerta Uriáša. Lenže Petronel nedokáže rozlíšiť dobro od zla, a tak všetko iba popletie.

Debutujúci režisér Jiří Strach sa rozhodol klasický rozprávkový príbeh zaodieť do protirečivého hávu modernej naivnej ľudovej rozprávky. Nebo, jeho svätých a anjelov podáva akoby detskými očami. Teda detinsky, v dlhých nočných košeliach, s husacími krídlami a zlatými parochňami. Miestami to vyznieva ako dobromyseľné láskyplné zosmiešňovanie, no chvíľami zachádza za hranice dobrého vkusu.

Dlhoročný šéf karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška je Pán Boh, Klára Issová nebesky krásna láskavá Panna Mária. Milé a hravé je obsadenie maličkých úloh svätcov českými hviezdami - podľa mena archanjela Gabriela hrá Gabriela Osvaldová, svätú Annu Anna Geislerová, svätú Veroniku Veronika Žilková, len svätého Mikuláša Jiří Pecha. V ďalších figúrkach sa mihnú aj Jiřina Jirásková, Jana a Dana Hlaváčové.

Ústrednú dvojicu anjela a čerta hrajú Ivan Trojan a Jiří Dvořák. Na Trojanovi sa podpísala postava Bedřicha Jarého zo seriálu Četnické humoresky, len veľmi mierne ju obmieňa. Najdôležitejšiu dvojicu pozemšťanov - grófa Maximilána a skromnú Dorotku pomerne nevýrazne stvárnili David Švehlík a Zuzana Kajnarová. Žiadne Tři oříšky pro Popelku. Výraznejší a zaujímavejší sú hriešnici, správca a kľúčnica v podaní Oldřicha Navrátila a Zuzany Stivínovej.

Rozprávka vznikla pre televíziu, až dodatočne bola prepísaná na filmový materiál a uvedená pred Vianocami do českých kín. Televízny pôvod z filmového plátna kričí najmä pri "nebeských" scénach, a to nielen pre jednoduché triky, ale i pre čisto televízne snímanie, masky aj kostýmy. Našťastie pozemské exteriéry i niektoré interiéry vznikali "v reáli" na viacerých českých hradoch a zámkoch, takže Anjel pána miestami chutí takmer ako naozajstný film.

Nestačilo vám Vianoc? Bežte do kina!