Vile Valo z HIM uvažuje o konci kariéry

19. jan 2006 o 8:35 SITA

BRATISLAVA 19. januára (SITA) - Fínsky rocker Vile Valo uvažuje o tom, že by opustil svoju skupinu HIM a začal opäť pracovať v sexshope svojho otca. Tento 28-ročný spevák, ktorý svoju kariéru odštartoval práve z otcovho obchodu s erotickým tovarom v Helsinkách, je vraj už unavený z neustáleho koncertovania a chcel by sa vrátiť k pokojnému životu. "Aby som bol úplne úprimný, uvažujem o tom, že by som sa vrátil. S otcom sme niekoľkokrát hovorili o rozšírení jeho obchodu, takže nevylučuje, že s ním opäť začnem pracovať. HIM funguje ako neplatená reklama a ľudia sú zvedaví, kto je môj otec zač a čo robí," povedal spevák.