Raper 50 Cent nemá problémy odhaliť svoje telo pred kamerami

19. jan 2006 o 15:00 TASR

Los Angeles 19. novembra (TASR) - Americký raper 50 Cent prezradil, že počas nakrúcania svojho nového filmu Get Rich Or Die nemal problém sa pred kamerami vyzliecť donaha.

Vlastným menom Curtis Jackson (30) pochádza z New Yorku a vyrastal v chudobných rodinných pomeroch. Už ako 12-ročný obchodoval s drogami, za čo sa dostal na niekoľko krátkych pobytov do väzenia. Práve jeho životný príbeh bol predlohou na nakrútenie tohto filmu, ktorý mal premiéru 12. januára.

Hip-hopová hviezda si v tejto dráme zahrala v niekoľkých "drsných" scénach, pričom úplné obnaženie bolo podľa neho potrebné pre to, aby film pôsobil realisticky.

"Pôvodne sme chceli natočiť scénu v sprche od pol pása hore, ale nebolo to ono. Na to mi režisér Jim Sheridan povedal, aby som sa úplne vyzliekol. Ja na to, že čo?? A on, že to nie je nič a okamžite sa mám vyzliecť," povedal o svojich zážitkoch spred kamery 50 Cent.