Prehľad nominovaných na ceny BAFTA

Kategória Nominácie

Najlepší film Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Capote

The Constant Gardener (Nepohodlný)

Crash

Good Night, and Good Luck

Cena Alexandra Kordu pre najlepší britský film roka A Cock & Bull Story

The Constant Gardener (Nepohodlný)

Festival

Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Wallace & Gromit: The Curse Of The Were-Rabbit (Wallace & Gromit: Prekliatie králikodlaka)

Cena Carla Foremana za vynikajúci výkon britského režiséra, scenáristu alebo producenta v jeho debutovom filme David Belton (Produkcia) - Shooting Dogs

Peter Fudakowski (Produkcia) - Tsotsi

Annie Griffin (Réžia/Scenár) - Festival

Richard Hawkins (Réžia) - Everything

Joe Wright (Réžia) - Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Cena Davida Leana za najlepšiu réžiu Ang Lee - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Bennett Miller - Capote

Fernando Meirelles - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Paul Haggis - Crash

George Clooney - Good Night, and Good Luck

Najlepší pôvodný scenár Cliff Hollingsworth/Akiva Goldsman - Cinderella Man (Druhá šanca)

Paul Haggis/Bobby Moresco - Crash

George Clooney/Grant Heslov - Good Night, and Good Luck

Keir Pearson/Terry George - Hotel Rwanda

Martin Sherman - Mrs. Henderson Presents

Najlepší adaptovaný scenár Larry McMurtry/Diana Ossana - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Dan Futterman - Capote

Jeffrey Caine - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Josh Olson - A History Of Violence (História násilia)

Deborah Moggach - Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Najlepší cudzojazyčný film De Battre Mon Coeur S'est Arreté

Le Grand Voyage

Kung Fu Hustle

Joyeux Noël

Tsotsi

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe David Strathairn - Good Night, And Good Luck

Heath Ledger - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Joaquin Phoenix - Walk the Line

Philip Seymour Hoffman - Capote

Ralph Fiennes - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe Charlize Theron - North Country

Judi Dench - Mrs. Henderson Presents

Rachel Weisz - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Reese Witherspoon - Walk the Line

Ziyi Zhang - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Don Cheadle - Crash

George Clooney - Good Night, And Good Luck

George Clooney - Syriana

Jake Gyllenhaal - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Matt Dillon - Crash

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Brenda Blethyn - Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Catherine Keener - Capote

Frances McDormand - North Country

Michelle Williams - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Thandie Newton - Crash

Cena Anthonyho Asquitha za najlepšiu filmovú hudbu Gustavo Santaolalla - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Alberto Iglesias - The Constant Gardener (Nepohodlný)

John Williams - Memoirs of a Geisha (Gejša)

George Fenton - Mrs. Henderson Presents

T Bone Burnett - Walk The Line

Kamera Rodrigo Prieto - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

César Charlone - The Constant Gardener (Nepohodlný)

J Michael Muro - Crash

Laurent Chalet/Jerôme Maison - March Of The Penguins (Putovanie tučniakov)

Dion Beebe - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Strih Geraldine Peroni/Dylan Tichenor - Brokeback Mountain (Skrotená Hora)

Claire Simpson - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Hughes Winborne - Crash

Stephen Mirrione - Good Night, And Good Luck

Sabine Emiliani - March Of The Penguins (Putovanie tučniakov)

PRODUCTION DESIGN Nathan Crowley - Batman Begins (Batman začína)

Alex McDowell - Charlie and The Chocolate Factory (Charlie a továreň na čokoládu)

Stuart Craig - Harry Potter and The Goblet Of Fire (Harry Potter a Ohnivá čaša)

Grant Major - King Kong

John Myhre - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Kostýmy Gabriella Pescucci - Charlie and The Chocolate Factory (Charlie a továreň na čokoládu)

Isis Mussenden - The Chronicles Of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe (Narnia: Lev, šatník a čarodejnica)

Colleen Atwood - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Sandy Powell - Mrs. Henderson Presents

Jacqueline Durran - Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Zvuk David G Evans/Stefan Henrix/Peter Lindsay - Batman Begins (Batman začína)

Joakim Sundström/Stuart Wilson - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Richard Van Dyke/Sandy Gendler - Crash

Hammond Peek/Christopher Boyes/Mike Hopkins/ Ethan Van der Ryn - King Kong

Paul Massey/D M Hemphill/Peter F Kurland/Donald Sylvester - Walk The Line

Vizuálne efekty Janek Sirrs/Dan Glass/Chris Corbould - Batman Begins (Batman začína)

Nick Davis/John Thum/Chaz Jarrett/Joss Williams - Charlie and The Chocolate Factory (Charlie a továreň na čokoládu)

Dean Wright/Bill Westenhofer/Jim Berney/Scott Farrar - The Chronicles Of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe (Narnia: Lev, šatník a čarodejnica)

Jim Mitchell/John Richardson - Harry Potter and The Goblet Of Fire (Harry Potter a Ohnivá čaša)

Joe Letteri/Christian Rivers/Brian Van't Hul/Richard Taylor - King Kong

Make-up a účesy Peter Owen/Ivana Primorac - Charlie and The Chocolate Factory (Charlie a továreň na čokoládu)

Howard Berger/Gregory Nicotero/Nikki Gooley - The Chronicles Of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe (Narnia: Lev, šatník a čarodejnica)

Nick Dudman/Amanda Knight/Eithne Fennell - Harry Potter and The Goblet Of Fire (Harry Potter a Ohnivá čaša)

Noriko Watanabe/Kate Biscoe/Lyndell Quiyou/Kelvin R Trahan - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Fae Hammond - Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Najlepší krátky animovaný film Fallen Art

Film Noir

Kamiya's Correspondence

The Mysterious Geographic Explorations Of Jasper Morello

Rabbit

Najlepší krátky film Antonio's Breakfast

Call Register

Heavy Metal Drummer

Heydar, an Afghan in Tehran

Lucky