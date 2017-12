V Hollywoode sa šíri fáma, že Clooney a Hatcherová by mohli byť párom

Los Angeles 19. januára (TASR) - Najobletovanejšieho "starého mládenca" Hollywoodu spájajú fámy s ďalšou príťažlivou dámou.

19. jan 2006 o 16:34 TASR

George Clooney (44), ktorý sa dnes môže tešiť aj z viacerých nominácií na prestížne ocenenia Britskej akadémie filmového a televízneho umenia (BAFTA), sa nijako nepriečil špekuláciám, že ho čosi navyše spája so susedkou Teri Hatcherovou (41).

Oboch údajne videli, ako si v dvojici spolu vyšli von.

"To je predsa dobrá fáma," vyhlásil herec, režisér a scenárista v jednej osobe a dodal, že Teri Hatcherová je jeho susedkou a veľmi krásnou ženou.

Hviezda populárneho televízneho seriálu Desperate Housewives sa naopak v súvislosti s údajným vzťahom s Georgeom Clooneym "ponorila do mlčania" a obmedzila sa na vyhlásenie: "Ak by som si s ním vyšla von, ponechala by som si to pre seba".