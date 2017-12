Zomrel soulový spevák Wilson Pickett

NEW YORK 20. januára (SITA/AFP) - Legendárny soulový spevák Wilson Pickett, ktorého preslávili piesne ako In The Midnight Hour či Mustang Sally, vo štvrtok zomrel vo veku 64 rokov po srdcovom záchvate.

20. jan 2006 o 8:35 SITA

Písmo: A - | A + 0 "Bol hospitalizovaný veľmi blízko k svojmu domovu vo Virgínii," uviedla jeho manažérka Margo Lewisová. "Krátky čas bol chorý a v roku 2005 bol nútený prerušiť vystupovanie," vysvetlila. Pickett sa narodil v americkom štáte Alabama. Ako tínedžer sa presťahoval do Detroitu, kde sa pripojil k skupine Falcons a v roku 1962 zažiaril v hite I Found a Love. V roku 1965 podpísal sólovú zmluvu s vydavateľstvom Atlantic, s ktorým získal úspech ako spoluautor skladby In the Midnight Hour. V roku 1991 sa jeho meno dostalo do rockandrollovej siene slávy.