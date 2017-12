B. B. King plánuje posledné svetové turné

20. jan 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA/AP) - Americký buesový veterán B. B. King i napriek správam o tom, že už neuvažuje o koncertovaní, potvrdil, že sa chystá vydať koncom roka na svoje posledné turné. Ako potvrdil hudobníkov hovorca Jerry Digney, rozlúčkové svetové turné King začne v marci. Potom by známy bluesman chcel koncertovať už iba v USA. "To, že mám 80 si vôbec neuvedomujem, teda až do chvíle, keď mám ísť do kopca alebo schodov. Kým si ľudia budú kupovať moje albumy a chodiť na moje koncerty, neviem o ničom inom, čo by som chcel robiť." Hudobník už koncertuje nepretržitých 60 rokov. Svoju osemdesiatku oslávil vydaním albumu B. B. King & Friends - 80, na ktorom sa spolupodieľali i Eric Clapton, Elton John, Sheryl Crow a ďalší hudobníci. "Viem, že čas mi už plynie. Frank Sinatra spieval o septembri svojho života a ja myslím, že som už niekde v novembri."