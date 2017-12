Angelina Jolie údajne čaká dvojičky

20. jan 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Americká herečka Angelina Jolie údajne čaká dvojičky. Ak by sa informácie potvrdili, z Brada Pitta by sa onedlho mohol stať už štvornásobný otec. Prednedávnom si totiž adoptoval aj Angelinine adoptívne deti - syna Maddoxa a dcéru Zaharu. Tehotenstvo herečky oficiálne dvojica potvrdila iba minulý týždeň, hoci na Anegline bolo už dlhší čas rastúce bruško vidieť. "Angelina je nadšená a teší sa, že bude môcť Bradovi porodiť dieťa," povedal nemenovaný zdroj pre britský denník The Sun. "Zdá sa, že Angelina bude mať dvojičky a je absolútne v siedmom nebi," dodal zdroj. Herečka by mala porodiť v lete.