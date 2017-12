V umeleckej časti venovanej fotografii naopak ponúka pohľady na Tatry očami profesionálnych fotografov, miestnych obyvateľov či návštevníkov.

Na začiatok roka 2006 pripravilo naše múzeum výstavu na tému, ktorá v poslednom čase silno rezonuje v slovenskej spoločnosti. Tou témou je vetrová kalamita v Tatrách a najmä jej dôsledky.



Výstava, skladajúca sa z dvoch častí a nesúca názov KALAMITA V TATRÁCH SRDCOM A ROZUMOM, si vo faktografickej časti kladie za cieľ poučiť bežného človeka o príčinách, priebehu a následkoch spomenutej prírodnej pohromy.



Dňa 19. novembra 2004 okolo piatej večer vyústila meteorologická situácia na európskom kontinente v Tatrách do javu, ktorý sa tu pravidelne opakuje v dlhších časových obdobiach. Takzvaná „tatranská bóra“, alebo „studený padavý vietor“ poškodil alebo celkom zničil viac ako 12 000 ha lesa. Výstava na 14-ich paneloch približuje túto udalosť a cez mapy, grafy, náčrty, fotografie a texty dáva možnosť bližšie nahliadnuť na to, čo sa stalo, ako, kedy, kde a prečo. Prezentácia pokrýva celých 12 mesiacov od novembra 2004 do novembra 2005. Odhaľuje, že víchrica nebola ojedinelá, ale podobné polomy sa v Tatrách pravidelne opakujú, a že kalamity podobného rozsahu vznikajú i inde na Slovensku a v Európe. Približuje jej následnú likvidáciu, požiare a načrtáva tiež možné smery vývoja oblasti do budúcnosti.



Druhá časť ponúka zaujímavý pohľad na Tatry cez fotografie ľudí, ktorí poškodenú oblasť navštívili s fotoaparátom v ruke. Možno tu vzhliadnuť kolekciu záberov od vyslovene dokumentačných (až archívnych), cez pohľady žurnalistické až po umelecké fotografie. Fakt, že aj v deštrukcii možno objaviť krásu dáva tušiť, že v prírode nič nie je také jednoznačné, aké sa zdá na prvý pohľad.



Výstava KALAMITA V TATRÁCH SRDCOM A ROZUMOM je výsledkom spolupráce Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici. Bola koncipovaná ako putovná a premiéru si odkrútila v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici, kde bola slávnostne otvorená rok po katastrofe - 19. novembra 2005. Dnes ponúkame je prvú reprízu zvolenským návštevníkom. Odtiaľto výstava poputuje do Prievidze, Brezna, Rimavskej Soboty, Lučenca, Levíc a Liptovského Mikuláša. Výstava potrvá od 19. januára do 26. februára 2006 a návštevníkom bude prístupná v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP 31 v tradičných otváracích hodinách každý týždeň od utorka do piatku a v nedeľu od 900 do 1700 hod.

Ing. Marek Vanga