Raper 50 Cent sa sťažoval na nahrávaciu spoločnosť

20. jan 2006 o 15:38 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Raper 50 Cent po rokoch priznal, prečo nahrávacia spoločnosť Columbia records odstúpila od zmluvy s ním. Tá o neho prestala javiť záujem po tom, ako na neho v roku 2000 strieľali. Hviezda filmu Get Rich Or Die Tryin - 50 Cent tvrdí, že strata kontraktu ho ranila oveľa viac, ako deväť guliek, ktoré na neho vystrelil neznámy páchateľ. Incident sa stal v newyorskej štvrti Queens. "Nevyhodili ma, pretože som na niekoho strieľal, ale bol som to ja, na koho sa strieľalo," povedal 50 Cent, ktorý dodal, že udalosť ho poznačila nielen fyzicky, ale aj psychicky.