Nicollette Sheridan a Michael Bolton opäť spolu

20. jan 2006 o 16:43 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Herečka z úspešného seriálu Desperate Housewives Nicollette Sheridan a spevák Michael Bolton sú na najlepšej ceste k zasnúbeniu. "Keby som to tak necítil, nevenoval by som nášmu vzťahu toľko času a energie. Keď pomyslím na našu budúcnosť, mám pri tom dobrý pocit," uviedol 52-ročný spevák pre denník New York Daily News. Štyridsaťdvaročná Nicollette a Michael boli pred 14 rokmi pár a pred pár mesiacmi sa do seba opäť zaľúbili. Herečka sa medzitým stihla zasnúbiť, ale v októbri zásnuby s priateľom Nicklasom Soderblomom zrušila.