Robert Redford nesúhlasí s novým remakom od Matta Damona a Bena Afflecka

Los Angeles 21. januára (TASR) - Herec-veterán Robert Redford je údajne deprimovaný, pretože sa dopočul, že Matt Damon a Ben Affleck budú hrať v novej ...

21. jan 2006 o 17:49 TASR

Los Angeles 21. januára (TASR) - Herec-veterán Robert Redford je údajne deprimovaný, pretože sa dopočul, že Matt Damon a Ben Affleck budú hrať v novej verzii jeho klasiky - vo filme Butch Cassidy a Sundance Kid.

Americký magazín OK! tento mesiac oznámil, že hviezdy filmu Dobrý Will Hunting zažiaria v úlohách Redforda a Paula Newmana. Redfordovi sa to však nepáči: "Tomu filmu nič nechýba, je dobrý, plný originálnych nápadov. Nevidím dôvod robiť jeho remake. Prečo sa tí dvaja zahrávajú s vecou, ktorá je perfektná od začiatku." Western v roku 1969 získal prestížnu cenu Oscar.

Našťastie pre Redforda, Ben Affleck aj Matt Damon vyhlásili, že sa vo filme nebudú promenádovať v slávnych kovbojských čižmách z originálnej verzie filmu.