Hit musí v sebe spájať tri zložky

23. jan 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 23. januára (SITA) - Speváčka Beáta Dubasová má na konte množstvo hitov, ktoré počuť dodnes z rozhlasového éteru. Účesy, Sme také, aké sme alebo Za dverami mojej izby majú stále čo povedať aj mladej generácii. Medzi piesne, na ktoré sa nezabudlo, patrí aj Vráť mi tie hviezdy, ktorej hudbu napísal Robo Grigorov a text Juraj Žák. Na kastingoch do druhej série SuperStar patrila medzi päticu slovenských piesní, ktoré si nádejné speváčky najčastejšie vyberali na svoje vystúpenie pred porotou. Pieseň Vráť mi tie hviezdy pochádza z Beátinho Modrého albumu, ktorý vyšiel v roku 1994. V obľube teda ostala aj po viac ako desiatich rokoch. "Musí tam byť melódia - to je podstatné. Najlepšie je, ak sa tá pesnička dá zaspievať aj bez hudby. Myslím, že to je pre dobrú pesničku veľmi dôležité," reagovala Beáta v rozhovore pre agentúru SITA na otázku o "nesmrteľnosti jej piesní." Hit sa podľa nej nedá napísať cielene. "Každý autor chce, aby sa z jeho piesne stal hit, ale to nie je také jednoduché a vôbec na to neexistuje žiaden recept. Niektoré pesničky, aj majú všetky potrebné aspekty, dobrý text, výbornú hudbu, sú perfektne naspievané, zaranžované, a predsa sa hitmi nikdy nestanú. Iné, zrazu majú ešte niečo navyše - niečo medzi nebom a zemou, čo zrazu ľudí osloví a pesnička sa stane hitom. U Beáty je dôležité aj stotožnenie sa s piesňou a jej textom. "Nemám rada nepripravené veci a preto pred nahrávaním v štúdiu musím pesničku dokonale poznať. Potrebujem sa stotožniť s textom, bazírujem na každom slovíčku, vymyslieť si frázovanie, adekvátny výraz... " prezrádza. Poslucháči musia podľa nej uveriť, že pieseň patrí naozaj iba jej.

