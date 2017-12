Nová členka Sugababes spôsobuje napätie v skupine

BRATISLAVA 23. januára (SITA) - Členka britskej dievčenskej skupiny Sugababes Keisha Buchanan si vraj nevie celkom dobre zvyknúť na novú členku speváckeho tria Amelle Berrabah. Podľa zdroja blízkeho skupine ...

23. jan 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 23. januára (SITA) - Členka britskej dievčenskej skupiny Sugababes Keisha Buchanan si vraj nevie celkom dobre zvyknúť na novú členku speváckeho tria Amelle Berrabah. Podľa zdroja blízkeho skupine si nová speváčka veľmi dobre rozumie s treťou členkou Heidi Range a Keisha sa cíti na vedľajšej koľaji. Dvadsaťjedenročná Berrabah prišla do skupiny minulý mesiac potom, čo ju opustila zakladajúca členka Mutya Budena. "Heidi a Amelle si skvelo rozumejú, no Keisha sa cíti odstrčená," povedal zdroj pre britský denník The People.