Woody Allen radil Scarlett Johansson pri obliekaní

23. jan 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 23. januára (SITA) - Americký režisér Woody Allen mal počas nakrúcania filmu Match Point voči hlavnej predstaviteľke, herečke Scarlett Johansson, jedinú výhradu. Podľa stránky pagesix.com sa podľa režiséra mladá herečka oblieka omnoho decentnejšie, než by sa na jej vek patrilo. "So Scarlett sme o tomto veľa debatovali. Poradil som jej, aby svoj šatník čo najviac zjednodušila. Myslím, že sa oblieka ako omnoho staršia, než v skutočnosti je," povedal režisér. "Mala by nosiť rozpustené vlasy, ubrať make-up i silný červený rúž. Je krásna, keď je prirodzená. Mala by sa obliekať primerane svojmu veku a nie ako moja teta Minnie."